Сили оборони знешкодили 29 з 37 ворожих БПЛА

У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 20 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.