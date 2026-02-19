        Події

        Сили оборони знешкодили 29 з 37 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        19 Лютого 2026 09:16
        Російський БПЛА-приманка «Гербера» / Фото x.com/666_mancer
        У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 20 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


