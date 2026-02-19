Переговори України та Росії в Женеві завершилися без прориву

Дводенні мирні переговори між Україною та Росією в Женеві завершилися без прориву. Президент Володимир Зеленський заявив про незадоволення результатами, тоді як у Вашингтоні повідомили про «суттєвий прогрес» і намір продовжувати роботу над мирною угодою, повідомляє Reuters.

Представники Москви і Києва охарактеризували дискусії як складні. За підсумками сторони оголосили про готовність зустрітися знову, не назвавши дати, тоді як українська влада та Білий дім допустили проведення нового раунду вже найближчим часом. Україна перебуває під постійним тиском президента США Дональда Трампа щодо укладення угоди, яка може передбачати болісні поступки, на тлі ударів по енергосистемі та повільного просування російських військ на фронті.

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що наразі результат не можна вважати достатнім. За його словами, військові питання обговорювалися серйозно, однак чутливі політичні теми, можливі компроміси та необхідність зустрічі лідерів двох держав залишаються невирішеними. Водночас він повідомив про зближення позицій щодо механізму контролю за можливим припиненням вогню та назвав доцільним проведення нового раунду переговорів пізніше цього місяця за участю європейських представників.

У Білому домі заявили про досягнення «суттєвого прогресу» та готовність і надалі працювати над мирною угодою. Водночас у Вашингтоні наголосили, що ситуація майже через чотири роки війни є несправедливою не лише для українців і росіян, які втратили життя, а й для американських платників податків, що фінансово підтримують Україну.

У Кремлі повідомили, що переговорна делегація поінформує президента Володимира Путіна про результати, визнавши складність дискусій. Головний російський переговорник Володимир Мединський назвав перемовини «складними, але діловими» та провів із українською стороною додаткову розмову після завершення офіційної частини.

Під час переговорів сторони обговорювали питання територій на сході України та долю Запорізької атомної електростанції, які залишаються ключовими суперечностями. Москва вимагає передачі під її контроль частини Донецької області, що Київ неодноразово відкидав. Україна ж наполягає на спільному управлінні Запорізькою АЕС за участю США, що Росія вважає неприйнятним.

Зеленський також заявив, що вважає несправедливими публічні вимоги США щодо поступок саме від України, а не від Росії, і наголосив, що будь-який план передачі територій, не захоплених російськими військами, буде відхилений у разі винесення на референдум. Україна наполягає на надійних гарантіях безпеки з боку США, які мають запобігти новій агресії у разі укладення мирної угоди.