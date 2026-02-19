Цукерберг уперше постав перед судом присяжних у справі про шкоду дітям від соцмереж

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг уперше постав перед судом присяжних у справі, пов’язаній із безпекою дітей та можливими наслідками використання соціальних мереж. У суді він відповідав на запитання щодо попередніх заяв про роль компанії у захисті неповнолітніх і обізнаність про потенційну шкоду від її продуктів, повідомляє Axios.

Цей процес вважається тестовим і може вплинути на результат понад 1500 подібних позовів, поданих батьками та шкільними округами щодо залежності від соціальних мереж. За повідомленнями медіа, Цукерберг наполягав, що Instagram має значну цінність для користувачів, тому люди природно хочуть проводити в ньому більше часу.

Під час слухань адвокати позивачів посилалися на внутрішні документи Meta. Зокрема, йшлося про рекомендації співробітників 2017 року бути більш співчутливими у питаннях дитячої безпеки, а також про листування 2015 року, де згадувалася мета збільшити час користування сервісами. Також наводилися оцінки, що мільйони дітей віком до 13 років користувалися Instagram.

Справу ініційовано від імені 20-річної мешканки Каліфорнії, яка стверджує, що почала користуватися YouTube у шість років, а Instagram — приблизно у дев’ять, після чого зіткнулася з депресією, тривожністю та розладами сприйняття власного тіла. TikTok і Snap уже врегулювали претензії, тоді як Meta та YouTube залишаються відповідачами.

Позивачі вважають соціальні мережі продуктом, який має підпадати під стандарти відповідальності виробника, а не лише під захист законодавства, що обмежує відповідальність платформ за контент користувачів. Натомість компанії наполягають, що питання вікової перевірки та батьківського контролю пов’язані з контентом і тому захищені чинними правовими нормами.

Meta під час процесу заявила, що психічні труднощі позивачки можуть бути зумовлені різними факторами, зокрема сімейними обставинами, і заперечує визначальну роль Instagram. Керівник сервісу Instagram Адам Моссері раніше також висловив сумнів щодо можливості клінічної залежності від соціальних мереж.

У разі успіху позивачів компанія може зіткнутися зі значними штрафами та необхідністю змінити функції платформ, зокрема нескінченну стрічку, короткі відео та систему вподобань. Судовий процес може стати визначальним для майбутнього регулювання соціальних мереж і відповідальності технологічних компаній.