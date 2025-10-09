Meta запускає переклад голосом і синхронізацію губ для Reels за допомогою штучного інтелекту

Компанія Meta збільшила кількість мов для функції Meta AI Translations для Facebook і Instagram, яка дозволяє тепер автоматично перекладати Reels чотирма мовами — англійською, іспанською, португальською та гінді. Сервіс не лише перекладає мову, а й озвучує відео голосом користувача з автентичним звучанням і синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо, створюючи ефект, ніби автор говорить іншою мовою.

Про це повідомив Марк Цукерберг у своєму Facebook-акаунті і продемонстрував це на власному Reels.

Функція розроблена, щоб допомогти контентмейкерам розширювати аудиторію за межами своєї країни та створювати глобальні спільноти. «Meta AI дає змогу авторам говорити до глядачів їхньою мовою, відкриваючи контент для нових користувачів, які раніше не мали до нього доступу», — зазначають у компанії.

Користувачі можуть повністю контролювати переклад, переглядати його перед публікацією, вмикати або вимикати функцію в будь-який момент. Після публікації Reels із перекладом показуватимуться глядачам у їхній обраній мові, а автори зможуть бачити статистику переглядів за мовами.

Крім того, користувачі Facebook тепер можуть завантажувати власні перекладені аудіодоріжки — до 20 на один ролик. Це дозволяє самостійно дублювати відео різними мовами й охоплювати ширшу міжнародну аудиторію.

Meta рекомендує використовувати функцію для відео, де автор звертається безпосередньо до камери, говорить чітко та без фонових шумів — це забезпечує найточніший переклад і синхронізацію.