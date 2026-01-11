“Живі” фотографії, музичний льодяник та нігті зі змінним кольором: що з найдивнішого показали на CES 2026

Виставка споживчої електроніки CES 2026 у Лас-Вегасі традиційно зібрала низку незвичних технологічних рішень. Видання ZDNET опублікувало добірку з восьми найекстравагантніших гаджетів, представлених цього року.

Про це йдеться у матеріалі ZDNET за підсумками відвідування Consumer Electronics Show 2026 року в Лас-Вегасі.

Ноутбук з дисплеєм, який обгортається через верхню кромку

Lenovo представила ThinkPad Rollable XD / Фото: ZDNET

Компанія Lenovo представила концептуальний ноутбук ThinkPad Rollable XD з дисплеєм, який обгортається через верхню кромку та розгортається в бік шарніра. Пристрій можна використовувати у стандартному форматі з додатковим екраном для співрозмовника навпроти або розгорнути дисплей, збільшивши його з 13,3 до 16 дюймів. Очікується, що пристрій може з’явитися у продажу пізніше у 2026 році.

Цифрові нігті зі змінним кольором

Цифровий лак для нігтів iPolish / Фото: ZDNET

iPolish позиціонує свій продукт як «перші у світі цифрові нігті зі змінним кольором». Це накладні нігті, які по черзі вставляють у спеціальний пристрій, що миттєво змінює колір через застосунок із понад 400 відтінками. Стартовий набір доступний для передзамовлення за $95.

Музичний льодяник

Льодяник Lollipop Star з кістковою провідністю / Фото: ZDNET

Цей льодяник відтворює музику через кісткову провідність — звук передається з рота безпосередньо до вух. Щоб почути мелодію, його потрібно злегка прикусити. Пристрій є одноразовим і коштує $8,99.

Кухарський ніж з вібрацією

Ультразвуковий ніж шеф-кухаря C-200 / Фото: ZDNET

Кухарський ніж C-200 UltraSonic вібрує з частотою 30 тисяч разів на секунду, що полегшує нарізання продуктів. Вібрації не відчуваються, однак, за спостереженнями редакції ZDNET, з увімкненим режимом продукти легше різати і вони менше прилипають до леза. Передзамовлення доступне за $399.

Цифрова фоторамка з картинами, що розмовляють

Фоторамка Vinabot зі штучним інтелектом, що говорить / Фото: ZDNET

Ця цифрова рамка для фото натхненна «живими» картинами з фільмів про Гаррі Поттера. Користувач може завантажити фото та короткий сценарій, після чого система створює AI-відео, здатне вести розмову — з образом знаменитості, персонажа або реальної людини. Проєкт планують запустити на Kickstarter.

ШІ-перукар

Машинка для стрижки волосся Glyde на базі штучного інтелекту / Фото: ZDNET

Glyde називає себе першою у світі «розумною» машинкою для стрижки. Користувач обирає стиль у застосунку, а лезо в режимі реального часу зчитує швидкість руху, нахил і кут, автоматично коригуючи роботу для уникнення нерівних переходів або зайвого зрізу.

Лижі, що їздять по будь-якій поверхні

Електричні лижі Skwheel Peak S / Фото: ZDNET

Електричні лижі Skwheel Peak S дозволяють «кататися» не лише по снігу, а й по асфальту, піску чи траві. Пристрій уже доступний для передзамовлення за акційною ціною €1490.

У ZDNET зазначають, що CES 2026 вкотре продемонструвала, наскільки експериментальними й нестандартними можуть бути сучасні технологічні розробки.