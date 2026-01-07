Універсальні автофокусні окуляри для будь-якого зору: у Європі заявили про справжній прорив

Фінська компанія IXI готується вивести на ринок «автофокусні» окуляри, які в реальному часі змінюють оптичні властивості лінз залежно від того, куди дивиться користувач. Розробники стверджують, що це може стати альтернативою біфокальним і варіфокальним лінзам із їхніми обмеженнями.

Про це повідомляє CNN.

Фінська компанія IXI працює над запуском розумних окулярів, які зовні не відрізняються від звичайних, але здатні автоматично змінювати фокус. У лінзах використано рідкі кристали, а також сенсори відстеження руху очей, що дозволяє миттєво коригувати «рецепт» залежно від відстані до об’єкта.

Реклама

Реклама

За словами генерального директора компанії Ніко Ейдена, нинішні варіфокальні лінзи поєднують одразу кілька зон — для далекого, проміжного та близького зору, що неминуче створює ділянки спотворень і змушує користувача контролювати, крізь яку частину лінзи він дивиться. У динамічних лінзах IXI фіксовані зони зникають: більшу частину часу вся лінза працює як звичайна для далекого зору, а зона для читання з’являється лише тоді, коли це потрібно.

Компанія заявляє, що нові окуляри забезпечують значно більшу корисну площу для читання і водночас дозволяють бачити вдалину через усю поверхню лінзи. Це, за словами Айдена, особливо помітно для людей, які раніше носили окуляри лише для далекого зору, а з віком змушені були перейти на варіфокали.

IXI має близько 75 співробітників і залучила понад 40 мільйонів доларів інвестицій. Запуск автофокусних окулярів запланований протягом наступного року. Вони коштуватимуть дорожче за звичайні — компанія позиціонує продукт у верхньому сегменті ринку.

Серед недоліків — потреба в регулярному заряджанні. Окуляри мають прихований магнітний роз’єм у дужці та потребуватимуть нічної зарядки. Водночас, за словами розробників, електроніка майже не впливає на зовнішній вигляд і вагу: один із прототипів важить близько 22 грамів.

Рідкокристалічні лінзи також можуть створювати власні зони спотворень на краях, однак, як стверджує компанія, у більшості випадків вони будуть непомітні. Окуляри мають захисний режим: у разі збою електроніки система повертається до базового стану лінзи для далекого зору без додаткових візуальних ефектів.

Рух очей користувача відстежується за допомогою фотодіодів і світлодіодів, які випромінюють інфрачервоне світло та аналізують його відбиття. Компанія заявляє, що окуляри розробляються для щоденного використання, хоча конкретні умови оптимальної роботи — зокрема за низького освітлення — ще не розкриті.

Професор візуальної нейронауки з Манчестерського університету Іан Мюррей, який не бере участі в проєкті, назвав ідею автофокусних окулярів принципово здійсненною з погляду фізики, але зазначив, що на початковому етапі вони матимуть обмежене застосування і сприйматимуться як новинка. Серед відкритих питань він назвав реальну ширину поля зору та поведінку окулярів у темних умовах.

IXI планує спершу запустити продукт у Європі після отримання регуляторного схвалення, а згодом — домагатися дозволу FDA для виходу на ринок США. На старті буде доступно лише кілька форм оправ різної ширини. За словами Айдена, поява таких окулярів може стати для індустрії корекції зору тим самим, чим автофокус став для фотокамер.