ФБР попередило про можливу атаку іранських дронів на Каліфорнію

Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи Каліфорнії про можливу загрозу атаки іранських безпілотників на західне узбережжя країни. Про це повідомляє ABC News з посиланням на службове попередження ФБР.

У документі зазначається, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито розглядав можливість раптової атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів, запущених з невстановленого судна біля узбережжя США. Потенційними цілями могли стати об’єкти в Каліфорнії.

У повідомленні підкреслюється, що наразі немає додаткової інформації про час, спосіб, конкретні цілі чи виконавців можливої атаки.

Попередження було розіслано наприкінці лютого, коли адміністрація президента Дональда Трампа почала військову операцію проти Ірану. Водночас Тегеран відповідає ударами безпілотників по цілях на Близькому Сході.

У відділенні ФБР у Лос-Анджелесі від коментарів відмовилися, а Білий дім на запит журналістів не відповів.

Американські розвідслужби також висловлюють занепокоєння через зростання використання дронів мексиканськими наркокартелями. За даними розвідки, існували непідтверджені повідомлення, що окремі лідери картелів могли санкціонувати атаки безпілотників із вибухівкою проти американських правоохоронців або військових поблизу кордону США і Мексики.

Колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США Джон Коен заявив, що можливість використання дронів для атак як з боку Тихого океану, так і з боку Мексики викликає серйозне занепокоєння.

За його словами, Іран має розгалужену присутність у Мексиці та Південній Америці, а також необхідні технології та мотивацію для таких атак.

Водночас у ФБР зазначають, що подібні попередження дозволяють правоохоронцям на місцях краще підготуватися до потенційних загроз. Американські спецслужби також допускають, що обладнання для атак може бути заздалегідь розміщене як на суші, так і на суднах у морі на випадок військових ударів США або Ізраїлю по Ірану.