        У Змієві водій Land Cruiser врізався у причіп вантажівки і втік з місця ДТП

        Віктор Алєксєєв
        11 Березня 2026 19:19
        Ілюстративне фото / Фото із соцмереж
        У місті Зміїв на Харківщині поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди, після якої водій залишив місце події. Про це повідомила поліція Харківської області.

        За даними правоохоронців, 10 березня близько 17:30 до відділу поліції №2 Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля Toyota Land Cruiser зіткнувся з причепом припаркованої вантажівки та поїхав з місця ДТП.

        Наряд групи реагування патрульної поліції розшукав і зупинив порушника. Ним виявився 59-річний місцевий житель.

        Під час спілкування з правоохоронцями чоловік надав документи, після чого сів до автомобіля і знову поїхав з місця події.

        Наразі вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності.


