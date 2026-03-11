У Змієві водій Land Cruiser врізався у причіп вантажівки і втік з місця ДТП

У місті Зміїв на Харківщині поліція проводить перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди, після якої водій залишив місце події. Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, 10 березня близько 17:30 до відділу поліції №2 Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля Toyota Land Cruiser зіткнувся з причепом припаркованої вантажівки та поїхав з місця ДТП.

Наряд групи реагування патрульної поліції розшукав і зупинив порушника. Ним виявився 59-річний місцевий житель.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік надав документи, після чого сів до автомобіля і знову поїхав з місця події.

Наразі вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності.