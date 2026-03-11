ЄС хоче знати, коли може відновитися транзит нафти через нафтогін “Дружба”

Керівництво Європейського Союзу очікує від України інформації про можливі терміни відновлення роботи нафтогону «Дружба». Про це заявив Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

За словами глави держави, це питання він обговорював із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

«На останніх наших розмовах телефоном ми домовились, що Україна повинна дати президентам ЄС дату можливого відновлення. Мається на увазі, коли буде можливість з точки зору технічних процесів, з точки зору дат. Наш НАК «Нафтогаз» на зв’язку, вони цим займаються», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що раніше отримував від «Нафтогазу» інформацію про те, що технічно відновити можливість постачання нафти можна приблизно за півтора-два місяці.

Водночас він наголосив, що йдеться лише про відновлення технічної можливості транспортування.

«Але ми повинні знати, що це відновиться тільки можливість. Це ми не говоримо про відновлення з резервуарів, якщо відновлювати також те, що було зруйновано ракетами, там найбільший резервуар у Центральній Європі», — додав Зеленський.