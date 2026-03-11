Зеленський заявив, що не знає про мету візиту угорської делегації до України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, яка вперше відвідала Україну на посаді спікерки парламенту Німеччини.

Перед початком переговорів глава держави подякував Німеччині за підтримку України під час російської агресії та за рішення про подальшу допомогу у 2026 році.

«Ви підтримували Україну впродовж всієї агресії, впродовж усіх цих років. Ми вдячні за рекордну фінансову підтримку нашої армії 2026 року, те рішення, яке було прийняте, для нас дуже важливе. Рішення щодо підтримки впродовж всіх років, щодо систем протиповітряної оборони — важливо», — сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

Президент також подякував Німеччині за підтримку енергетичного сектору України та за адвокацію вступу України до Європейського Союзу.

Крім того, Зеленський повідомив, що частина ракет PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких домовилися під час останнього засідання у форматі «Рамштайн», уже надійшла в Україну.

«Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це», — зазначив президент.

Водночас глава держави заявив, що йому не відомо про мету візиту угорської делегації до України, яка, за повідомленнями, прибула для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба».

«А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку», — сказав Зеленський.