Росіяни скинули КАБи на Запоріжжя: є поранені та руйнування

Російські війська завдали щонайменше п’яти ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, спочатку повідомлялося про трьох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до шести.

Ворог завдав щонайменше п’яти ударів авіабомбами по Запоріжжю / Фото Запорізька ОВА

Унаслідок атаки пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки у Запоріжжі. Крім того, зафіксовано значні руйнування приватних будинків у селі Розумівка Запорізького району.

Реклама

Реклама

За словами Федорова, російські військові застосували керовані авіабомби, які скинули по місту та навколишніх населених пунктах.

Наразі інші наслідки ворожої атаки встановлюються.