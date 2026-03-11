На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у зґвалтуваннях малолітніх хлопчиків

Поліцейські Харківської області викрили 15-річного хлопця, який неодноразово вчиняв тяжкі сексуальні злочини проти молодших дітей.

За даними слідства, підліток використовував різні вигадані «ігри», щоб примусити малолітніх хлопців до дій сексуального характеру. В одному випадку під час гри, де учасники нібито «не мали права відмовлятися», він вчинив насильство щодо знайомого малолітнього хлопчика.

Інший епізод стався в лісовому масиві: підозрюваний встановив власні «правила гри» і змусив дітей їх виконувати, здійснюючи протиправні дії сексуального характеру.

Ще один випадок: 15-річний хлопець погрожував 9-річній дитині, що забере в нього гроші, якщо той відмовиться. Коли хлопчик спробував утекти, підліток наздогнав його, скористався фізичною перевагою і вчинив зґвалтування.

Слідчі під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої особи, вчинене з особливою жорстокістю, повторно та щодо кількох потерпілих). Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду.

Наразі триває судовий розгляд. Згідно з українським законодавством, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку.