У Кременчуці озброєний нацгвардієць допоміг втекти трьом мобілізованим: що йому загрожує

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця Національної гвардії України з Кременчука, який зі зброєю зупинив військовий транспорт. Нападник допоміг утекти знайомому, якого мобілізували та перевозили до військової частини.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними досудового розслідування, щоб уникнути служби, військовослужбовець звернувся по допомогу до знайомого нацгвардійця та попросив організувати втечу.

“Нацгвардієць вирішив діяти під час його перевезення. Підтримуючи зв’язок телефоном, той повідомив маршрут руху військових. Фігурант сів за кермо власного автомобіля та у Новосанжарському районі Полтавської області наздогнав транспорт із мобілізованими та заблокував його”, – розповіли в ДБР.

Нацгвардієць продемонстрував зброю військовослужбовцям, які здійснювали перевезення, та заявив, що у разі звільнення його товариша “все закінчиться без стрільби”. Після цього нацгвардієць забрав знайомого та разом із ним поїхав до Кременчука, де той почав переховуватися.

Крім товариша нацгвардійця вдалося втекти ще двом мобілізованих.

Того ж дня працівники ДБР затримали нацгвардійця. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з перебуванням в слідчому ізоляторі.

Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування стосовно трьох військовослужбовців, які таким чином ухилилися від служби.