Росія вночі атакувала Чернігівщину дронами: спалахнула пожежа

У місті Ніжин також зафіксовано пошкодження будівлі цивільної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Чернігівській області .

У ніч на 11 березня РФ атакувала Чернігівську область безпілотниками. Унаслідок падіння БпЛА сталася пожежа у житловому будинку, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.