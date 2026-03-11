Росія вночі атакувала Чернігівщину дронами: спалахнула пожежа

У ніч на 11 березня РФ атакувала Чернігівську область безпілотниками. Унаслідок падіння БпЛА сталася пожежа у житловому будинку, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Чернігівській області.
У Новгород-Сіверському районі внаслідок падіння російського безпілотника загорівся житловий будинок.
Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У місті Ніжин також зафіксовано пошкодження будівлі цивільної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.