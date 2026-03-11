        Події

        Росія вночі атакувала Чернігівщину дронами: спалахнула пожежа

        Галина Шподарева
        11 Березня 2026 09:37
        Наслідки удару РФ по Чернігівщині / Фото: ДСНС
        У ніч на 11 березня РФ атакувала Чернігівську область безпілотниками. Унаслідок падіння БпЛА сталася пожежа у житловому будинку, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

        У Новгород-Сіверському районі внаслідок падіння російського безпілотника загорівся житловий будинок.

        Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

        У місті Ніжин також зафіксовано пошкодження будівлі цивільної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

        Рятувальники на місці удару на Чернігівщині / Фото: ДСНС

