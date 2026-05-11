“У мене немає жодного будинку”: Єрмак відмовився коментувати підозру у відмиванні коштів

Ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак відмовився коментувати підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, яку йому сьогодні оголосили САП та НАБУ.

Про це Андрій Єрмак заявив, відповідаючи на питання журналістів після завершення слідчих дій, повідомляє Радіо Свобода.

“Я не буду зараз нічого коментувати, коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар. В мене нема жодного будинку — в мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите”, — сказав Єрмак.

Як раніше повідомили в НАБУ, викрито організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з учасників організованої групи — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі,

За даними слідства, організована група, учасником якої вважають також колишнього керівника ОП України, легалізувала 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. Серед учасників схеми — ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Як йдеться в матеріалі НАБУ, будинки у котеджному містечку “Династія” у Київській області призначалися для особистого користування учасників схеми. Вартість одного такого будинку оцінюють приблизно у 2 мільйони доларів. За версією слідства, легалізація коштів за участі Єрмака почалася у червні 2021 року.

Наразі земельні ділянки у Козині та недобудовані об’єкти перебувають під арештом суду. Досудове розслідування триває.