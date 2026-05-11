Останні години “перемир’я”: військові показали евакуацію тіла побратима під час відносного затишшя

На Олександрівському напрямку під час відносного затишшя українські захисники евакуювали тіло загиблого побратима.

Відео опублікували у Telegram-каналі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

“Останні години травневого перемир’я. Хлопці евакуюють тіло загиблого Героя. Останній шанс скористатися “відносною” відсутністю вогню. Чи заговорять гармати знову — дізнаємося вже зовсім скоро”, — йдеться в повідомленні.

У підрозділі зазначили, що на Олександрівському напрямку перемир’я минуло «відносно тихо», оскільки активні штурмові дії там фактично не ведуться ще із зими.

За інформацією українських захисників, окупанти виснажені, втратили ініціативу та наразі не можуть проводити активні наступальні дії.

За даними Генштабу ЗСУ, 11 травня від початку доби на Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському російські штурми не фіксувалися. Водночас на Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Дотепер триває чотири боєзіткнення.