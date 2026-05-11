        Суспільство

        Готуйте теплий одяг: Діденко попередила про різке похолодання

        Галина Шподарева
        11 Травня 2026 17:38
        читать на русском →
        Центральний парк Харкова / Фото: Головне в Україні
        Центральний парк Харкова / Фото: Головне в Україні

        Завтра, 12 травня в Україні ще буде тепло — очікується до +24 °C, однак уже у середу різко похолоднішає. Синоптики радять готуватися до дощів, гроз та сильного вітру у низці областей.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        12 травня дощі та грози найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також місцями на Харківщині та Луганщині. Протягом дня температура повітря становитиме +19…+23 °C, однак на Закарпатті буде прохолодніше — лише +13…+17 °C.

        Реклама
        Реклама

        За прогнозом, 13 травня температура знизиться до +11…+14 °C.

        “У більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає, приготуйте теплішу одежу. Кому цікаво — температура води в Дніпрі поблизу Києва становить 14 °C”, — написала Діденко.

        За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, надалі погода в Україні залишатиметься нестійкою. У четвер, 14 травня, опадів не прогнозують, однак уночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме +6…+13 °C, а на крайньому заході очікуються заморозки до -2 °C на ґрунті та місцями у повітрі. Вдень повітря прогріється до +16…+21 °C.

        У п’ятницю, 15 травня, істотних опадів також не передбачається, лише у південних областях можливі помірні дощі. Температура вдень підніметься до +18…+23 °C.

        У суботу, 16 травня, дощі знову охоплять більшу частину території України. Синоптики попереджають про грози, можливий град та шквали до 15–20 м/с. Вдень очікується +21…+26 °C, а у південно-західних областях +16…+21 °C.

        У неділю, 17 травня, у більшості регіонів пройдуть дощі, місцями помірні, а у західних областях — значні. Температура повітря вдень становитиме +22…+27 °C.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov