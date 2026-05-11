Готуйте теплий одяг: Діденко попередила про різке похолодання

Завтра, 12 травня в Україні ще буде тепло — очікується до +24 °C, однак уже у середу різко похолоднішає. Синоптики радять готуватися до дощів, гроз та сильного вітру у низці областей.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

12 травня дощі та грози найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також місцями на Харківщині та Луганщині. Протягом дня температура повітря становитиме +19…+23 °C, однак на Закарпатті буде прохолодніше — лише +13…+17 °C.

За прогнозом, 13 травня температура знизиться до +11…+14 °C.

“У більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає, приготуйте теплішу одежу. Кому цікаво — температура води в Дніпрі поблизу Києва становить 14 °C”, — написала Діденко.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, надалі погода в Україні залишатиметься нестійкою. У четвер, 14 травня, опадів не прогнозують, однак уночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме +6…+13 °C, а на крайньому заході очікуються заморозки до -2 °C на ґрунті та місцями у повітрі. Вдень повітря прогріється до +16…+21 °C.

У п’ятницю, 15 травня, істотних опадів також не передбачається, лише у південних областях можливі помірні дощі. Температура вдень підніметься до +18…+23 °C.

У суботу, 16 травня, дощі знову охоплять більшу частину території України. Синоптики попереджають про грози, можливий град та шквали до 15–20 м/с. Вдень очікується +21…+26 °C, а у південно-західних областях +16…+21 °C.

У неділю, 17 травня, у більшості регіонів пройдуть дощі, місцями помірні, а у західних областях — значні. Температура повітря вдень становитиме +22…+27 °C.