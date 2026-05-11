Велика Британія та ЄС оголосили нові пакети санкцій проти Росії: хто у списку

Велика Британія та Євросоюз запровадили нові санкції проти осіб і організацій, яких вважають причетними до російської пропаганди, депортації та мілітаризованого виховання українських дітей. Під обмеження потрапили працівники пропагандистських структур, молодіжні та військово-патріотичні організації, а також установи, пов’язані з Міністерством освіти РФ.

Про це повідомили у британському уряді та Раді Європейського союзу.

У британському уряді заявили, що санкції стали одними з найжорсткіших заходів проти ворожої діяльності Росії. Обмеження запровадили щодо 85 осіб та організацій, зокрема 49 працівників Агентства соціального дизайну, серед яких автори, перекладачі та відеомейкери, причетні до поширення кремлівської пропаганди. Встановлено, що агентство діяло за завданням Кремля та отримувало фінансування для проведення інформаційних операцій, спрямованих на втручання у демократичні процеси та послаблення підтримки України. Також організація планувала кампанії зі створення проросійських структур у Вірменії та впливу на зміну влади на користь проросійських сил.

Під санкції потрапила та організація ANO Dialog, яка, за інформацією британської сторони, співпрацювала з російськими спецслужбами у проведенні кампаній впливу та координувала плани втручання у внутрішню політику Вірменії.

Окремо санкції запровадили проти Центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді “Воїн”, де українських дітей піддають військовій підготовці та прокремлівській ідеологічній обробці. Також під обмеження потрапила Юлія Величко, яку називають “міністром молодіжної політики ЛНР”, через її роль у депортації українських дітей та видачі їм російських паспортів.

Уряд Великої Британії повідомив про виділення додаткових 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на програми з пошуку та повернення українських дітей. Кошти спрямують на роботу Центру верифікації та української програми розшуку незаконно депортованих дітей.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Росія примусово вивезла або депортувала понад 20 тисяч українських дітей до РФ та на тимчасово окуповані території.

Своєю чергою, Рада ЄС запровадила санкції проти 16 осіб і семи організацій, які, за оцінкою Євросоюзу, причетні до дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Обмеження стосуються осіб, яких вважають відповідальними за незаконну депортацію, примусове переміщення, асиміляцію, індоктринацію та мілітаризоване виховання українських дітей, а також за їх незаконне усиновлення та вивезення до РФ і на тимчасово окуповані території.

До санкційного списку потрапили федеральні державні установи, пов’язані з Міністерством освіти Росії, зокрема дитячі центри “Орлятко”, “Червоні вітрила” та “Зміна”. За даними Ради ЄС, у координації з окупаційною владою вони організовують програми для українських дітей із проросійською індоктринацією, патріотичними заходами та діяльністю військового характеру.

Також санкції торкнулися організацій, які приймають українських дітей з окупованих територій та залучають їх до програм, що відповідають державній політиці РФ, включаючи політичну індоктринацію та базову військову підготовку.

Серед них — Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту у Севастополі, Військово-морське училище імені Нахімова та військово-патріотичний клуб “Патріот” у Криму.

До нового санкційного пакета також увійшли посадовці та політики з окупованих Росією територій, а також керівники молодіжних таборів і військово-патріотичних клубів та організацій.

Санкції передбачають замороження активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати підсанкційним особам кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Також щодо фізичних осіб діє заборона на в’їзд або транзит через територію ЄС.