У Львові суд арештував чоловіка, який взяв у заручниці 13-річну дівчинку

У Львові суд обрав запобіжний захід 43-річному чоловіку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі 13-річної дівчинки. Його взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомила поліція Львівської області. Інцидент стався 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

За даними правоохоронців, чоловік почав тікати після того, як побачив військовослужбовців ТЦК та поліцейських. Під час втечі він підійшов до компанії підлітків, схопив 13-річну дівчинку та, погрожуючи ножем, утримував її біля себе.

У поліції стверджують, що зловмисник однією рукою стискав дитину за шию.

Правоохоронці та військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка та звільнили дівчинку. За даними поліції, дитина не постраждала.

Нападником виявився 43-річний житель Львова, раніше засуджений за майнові злочини.

Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.