Перемовини на рівні лідерів і обмін полоненими: Зеленський розкрив деталі переговорів Умєрова у США

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до США обговорив із представниками американської сторони питання обміну полоненими, можливі переговори щодо завершення війни та міжнародні угоди у сфері безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Умєров доповів про результати зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент заявив, що США продовжують брати участь у дипломатичному процесі та виступають посередником у питанні обміну полоненими між Україною та Росією.

“Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості”, — сказав Зеленський.

Також під час переговорів у США обговорювали можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російсько-української війни.

Окремою темою переговорів стали міжнародні домовленості у сфері безпілотників. За словами президента, Україна зараз працює приблизно з 20 країнами щодо так званих Drone Deals.

Чотири відповідні угоди вже підписані, а в їхніх межах готуються перші контракти. З іншими державами тривають підготовчі процедури для укладення політичних домовленостей.

Зеленський заявив, що ці угоди вже дали Україні “перші енергетичні результати”, зокрема допомогли забезпечити необхідний обсяг пального на внутрішньому ринку.

Президент також анонсував розширення безпекової співпраці у межах Drone Deals за межі Близького Сходу, Південного Кавказу та Європи. За його словами, незабаром Україна оголосить про нову співпрацю “з іще однією частиною світу”.