Трамп подякував Лукашенку після звільнення іноземних в’язнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон домігся звільнення трьох громадян Польщі та двох громадян Молдови, які перебували у в’язницях Білорусі та Росії. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, звільнення стало можливим завдяки роботі спеціального представника президента США Джона Коала.

Американський президент також заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі у вересні попросив його допомогти зі звільненням польського журналіста та активіста Анджея Почобута, який перебував у білоруській в’язниці.

“Сьогодні Почобут вільний завдяки нашим зусиллям”, — написав Трамп.

Він також подякував Олександру Лукашенку “за співпрацю та дружбу”.

У дописі Трамп не навів деталей щодо умов звільнення ув’язнених або часу їхнього повернення додому.