        Трамп подякував Лукашенку після звільнення іноземних в’язнів

        Сергій Бордовський
        11 Травня 2026 09:04
        Президент США Дональд Трамп / Фото: picture alliance/Consolidated News Photos/Scanpix
        Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон домігся звільнення трьох громадян Польщі та двох громадян Молдови, які перебували у в’язницях Білорусі та Росії. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

        За словами Трампа, звільнення стало можливим завдяки роботі спеціального представника президента США Джона Коала.

        Американський президент також заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі у вересні попросив його допомогти зі звільненням польського журналіста та активіста Анджея Почобута, який перебував у білоруській в’язниці.

        “Сьогодні Почобут вільний завдяки нашим зусиллям”, — написав Трамп.

        Він також подякував Олександру Лукашенку “за співпрацю та дружбу”.

        У дописі Трамп не навів деталей щодо умов звільнення ув’язнених або часу їхнього повернення додому.


