У Сирії вперше за понад 15 років відновили роботу Visa та Mastercard

У Сирії вперше за понад 15 років знову запрацювали міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard. Про це повідомляє CryptoBriefing.

Відновлення роботи найбільших світових платіжних мереж стало можливим після завершення технічної інтеграції Mastercard 8 травня 2026 року. Наступного дня Центральний банк Сирії оголосив, що місцеві банки можуть підключатися до глобальних платіжних систем.

Вже 10 травня Qatar National Bank запустив у Сирії сервіси з прийому банківських карток та цифрових платежів.

Сирія була фактично відключена від міжнародної фінансової системи на початку 2010-х років після запровадження економічних санкцій. Через це країна втратила доступ до Visa, Mastercard та інших глобальних платіжних мереж.

Повідомляється, що ще у 2025 році Visa почала співпрацю з Центральним банком Сирії для створення плану відновлення платіжної інфраструктури країни.

Тепер сирійські банківські картки зможуть використовуватися за кордоном, а власники міжнародних карток — здійснювати платежі на території Сирії.

Qatar National Bank став одним із перших банків, який почав роботу в оновленій системі. QNB вважається найбільшою фінансовою установою Близького Сходу та Африки за обсягом активів.

У матеріалі зазначається, що швидке підключення QNB свідчить про готовність регуляторної та фінансової системи Сирії до повернення міжнародних платіжних сервісів.