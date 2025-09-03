Суд у Франції видав ордер на арешт Башара Асада

Суд у Франції видав ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада, повідомляє France 24.

Ордер видано у справі про загибель американської журналістки Марі Колвін і французького фотографа Ремі Оклі. Вони були вбиті в 2012 році в результаті бомбардування міста Хомс.

Крім колишнього президента, в рамках тієї ж справи суд видав ордери на арешт ще шести колишніх високопоставлених чиновників його адміністрації.

У листопаді 2023 року суд у Франції вже видавав ордер на арешт Асада за звинуваченнями в організації хімічних атак у Сирії в 2013 році. У липні 2025 року вищий касаційний суд Франції скасував цей ордер, вказавши, що Асад на момент інкримінованих злочинів мав президентський імунітет.

Асад правив Сирією більше 20 років. У грудні 2024 року його режим був повалений, а сам він втік до Росії. У Кремлі офіційно підтвердили, що він отримав політичний притулок «”з гуманітарних міркувань”.