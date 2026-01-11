        Суспільство

        У Рамзана Кадирова відмовили нирки, Кремль шукає нового лідера Чечні — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        11 Січня 2026 15:13
        Рамзан Кадиров / Фото з відкритих джерел
        Рамзан Кадиров / Фото з відкритих джерел

        Голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у лікарні. За інформацією джерел, у нього відмовили нирки.

        Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, у Рамзана Кадирова відмовили нирки, а в Кремлі терміново шукають нового лідера для Чечні.

        Наразі Кадиров перебуває у лікарні. До нього вже прибули члени родини, зокрема й з інших країн.

        Також нагадується, що напередодні Нового року Кадиров планував взяти участь у засіданні держради під головуванням Володимира Путіна, однак його плани зірвала екстрена госпіталізація.

        За даними ЗМІ, під час візиту до Москви Кадирова «ледве відкачали», після чого він повернувся додому і відтоді на публіці не з’являвся.


