У Рамзана Кадирова відмовили нирки, Кремль шукає нового лідера Чечні — ЗМІ

Голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у лікарні. За інформацією джерел, у нього відмовили нирки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, у Рамзана Кадирова відмовили нирки, а в Кремлі терміново шукають нового лідера для Чечні.

Наразі Кадиров перебуває у лікарні. До нього вже прибули члени родини, зокрема й з інших країн.

Також нагадується, що напередодні Нового року Кадиров планував взяти участь у засіданні держради під головуванням Володимира Путіна, однак його плани зірвала екстрена госпіталізація.

За даними ЗМІ, під час візиту до Москви Кадирова «ледве відкачали», після чого він повернувся додому і відтоді на публіці не з’являвся.