Синоптики попередили про сильний вітер 15 березня

В Україні 15 березня очікується мінлива хмарність без опадів. У деяких регіонах прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 15 березня, по всій території України буде невелика хмарність, опади не очікуються.

Вітер південно-східний та східний, 7–12 м/с. На південному сході країни, а також уночі і в західних областях можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень повітря прогріється до 8–13° тепла.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Через сильні пориви вітру можливі ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.