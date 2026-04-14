        На Київщині водій збив 13-річну дівчину: дитина у комі

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 23:03
        Кадр із відео з моментом ДТП в Ірпені / Скриншот
        14 квітня у місті Ірпінь Київської області водій Renault Megane на пішохідному переході збив дівчину. З місця аварії 13-річну постраждалу госпіталізували у важкому стані.

        Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.  

        За даними слідства, водій автомобіля Renault під час зміни смуги руху наїхав на дитину, яка перетинала проїжджу частину.

        Унаслідок ДТП дівчина дістала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у комі, лікарі борються за її життя.

        За попередньою інформацією, 61-річний водій був тверезий. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала малолітня дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).


