У Львові чоловік напав на мера Садового та облив його рідиною

У центрі Львова чоловік облив мера міста Андрія Садового невстановленою рідиною. Поліція вже встановила особу нападника та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок.

Реклама

Реклама

За даними правоохоронців, перехожий підбіг до міського голови Львова та зненацька облив його невстановленою рідиною.

На місці працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 46-річний львів’янин.

За фактом інциденту дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України — хуліганство.

Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.