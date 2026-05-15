Сергій Ребров вніс 30 млн грн застави за Андрія Єрмака — УП

За ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака, якому ВАКС обрав запобіжний захід із заставою у 140 млн грн, уже внесли понад 45 млн грн. За даними джерел, 30 млн грн перерахував колишній тренер збірної України Сергій Ребров.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними джерел видання, станом на ранок 15 травня до суми застави додалися 30 млн грн від футболіста та колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Загалом за Єрмака вже внесли близько 45,5 млн грн із необхідних 140 млн грн. Таким чином залишилося зібрати ще приблизно 95 млн грн.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

За даними слідства, ексглава Офісу президента підозрюється у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом.

Після засідання суду Єрмак заявив, що не має таких коштів, але сподівається на допомогу друзів та знайомих.