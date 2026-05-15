Акції Boeing впали після заяви Трампа про замовлення Китаєм лише 200 літаків

Акції американського авіабудівного гіганта Boeing впали більш ніж на 4% після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Китай погодився придбати 200 літаків компанії. Інвестори очікували значно більшого контракту.

Про це повідомляє Reuters.

Під час ефіру Fox News Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився замовити “200 великих літаків” Boeing.

Втім деталей угоди наразі не розкрили. Невідомо, які саме літаки планує придбати Китай та коли мають відбутися поставки.

За даними Reuters, раніше джерела повідомляли, що сторони обговорювали пакет приблизно з 500 літаків Boeing 737 MAX, а також можливі додаткові замовлення широкофюзеляжних літаків після саміту Трампа та Сі Цзіньпіна.

Після заяви президента США акції Boeing під час торгів впали на 4,1%.

Аналітики зазначають, що інвестори сприйняли озвучений обсяг угоди як значно менший за очікування ринку.

Китай є другим найбільшим авіаційним ринком світу, а Boeing та Airbus вже багато років конкурують за великі контракти з китайськими авіакомпаніями.

Reuters зазначає, що останнє велике замовлення Boeing з боку Китаю відбулося у 2017 році під час візиту Трампа до Пекіна — тоді йшлося про закупівлю 300 літаків.

За оцінками Boeing та Airbus, до 2045 року Китаю знадобиться щонайменше 9 тисяч нових пасажирських літаків.