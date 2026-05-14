Трамп і Сі Цзіньпін проводять дводенний саміт у Пекіні

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп розпочали дводенний саміт у Пекіні, який проходить на тлі торговельних переговорів, суперечок навколо Тайваню та загострення геополітичної конкуренції між двома найбільшими економіками світу.

Як повідомляє Reuters, під час відкриття переговорів у Великій залі народів у Пекіні Сі заявив, що торговельні консультації між сторонами демонструють прогрес, однак попередив, що питання Тайваню може призвести до «надзвичайно небезпечної ситуації», якщо його вирішувати неправильно. За даними китайського державного агентства Xinhua, Сі назвав Тайвань «найважливішим питанням» у відносинах між США та Китаєм.

«Коли ми співпрацюємо — виграють обидві сторони; коли конфронтуємо — страждають обидві сторони», — сказав китайський лідер у вступному слові перед журналістами. Трамп у відповідь назвав Сі «великим лідером» і заявив, що деякі вважають цю зустріч «найбільшим самітом в історії».

Переговори відбуваються після масових урочистостей у Пекіні, де американського президента зустрічали почесна варта та сотні дітей із прапорами й квітами. Це перший візит президента США до Китаю з 2017 року та перша поїздка Трампа до головного стратегічного суперника Вашингтона після його повернення до Білого дому у 2025 році.

За інформацією китайської сторони, напередодні економічні та торговельні делегації двох країн досягли «загалом збалансованого і позитивного результату» під час переговорів щодо збереження торговельного перемир’я, укладеного між Трампом і Сі у жовтні минулого року. Тоді США відмовилися від запровадження трицифрових тарифів на китайські товари, а Пекін погодився не обмежувати глобальні поставки рідкоземельних металів, які використовуються у виробництві електромобілів, електроніки та озброєнь.

Американська сторона прагне розширити продажі до Китаю літаків Boeing, енергоресурсів та сільськогосподарської продукції, щоб скоротити торговельний дефіцит, який Трамп неодноразово критикував. Китай, своєю чергою, домагається послаблення американських обмежень на експорт обладнання для виробництва мікрочипів та сучасних напівпровідників. Також сторони планують обговорити механізми підтримки інвестицій і співпраці у сфері штучного інтелекту.

До складу американської делегації увійшли керівники великих компаній, які мають бізнес-інтереси у Китаї. Серед них — Ілон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг та генеральний директор Apple Тім Кук. Після вступної зустрічі Маск коротко назвав переговори «чудовими».

Саміт проходить у складний для Трампа період. У матеріалі зазначається, що позиції президента США ослабли через війну з Іраном, яка призвела до зростання інфляції та ризиків для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу. Крім того, американські суди обмежили можливості Трампа самостійно запроваджувати тарифи на китайський імпорт.

Окремою темою переговорів стала ситуація навколо Ірану. Очікується, що Трамп закликатиме Китай вплинути на Тегеран, аби домогтися угоди зі США щодо припинення конфлікту. Водночас аналітики сумніваються, що Пекін погодиться суттєво тиснути на Іран, який Китай розглядає як важливого стратегічного партнера у протистоянні зі США.

Ще одним ключовим питанням залишаються поставки американської зброї Тайваню. Китай напередодні саміту вкотре висловив протест проти можливого схвалення Трампом пакета озброєнь для острова на суму 14 мільярдів доларів. США, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, законодавчо зобов’язані допомагати острову із самообороною.

Після переговорів у четвер Трамп і Сі мають відвідати храм Неба в Пекіні та взяти участь у державному банкеті. На п’ятницю заплановані спільні чайна церемонія та обід. За даними Білого дому, лідери проведуть разом значну частину двох днів саміту.