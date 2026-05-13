Атака РФ на Прикарпаття: в Івано-Франківську спалахнула пожежа у багатоповерхівці

13 травня російські війська атакували Івано-Франківську область, внаслідок чого в обласному центрі сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

“Маємо влучання в житловий будинок на вул. Коновальця. Попередньо, без жертв, але є постраждалі, їм надають медичну допомогу, також працюють ДСНС”, – написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Пожежа спалахнула на п’ятому та шостому поверхах дев’ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники ліквідували займання на площі 60 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 56 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Надзвичайники врятували шістьох людей та евакуювали ще п’ятьох. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Надвірнянському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено два житлові будинки, господарську будівлю та лінію електропередач.