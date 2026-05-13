        Російські дрони атакують Рівненщину, є загиблі та поранені

        Галина Шподарева
        13 Травня 2026 15:01
        Рятувальники Рівненщини / Фото ілюстративне: ДСНС
        13 травня у Рівненській області під час повітряної атаки зафіксували влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

        Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

        О 13:23 у Повітряних силах повідомили про рух групи БпЛА на Рівне.

        За даними ОВА, у результаті атаки на Рівненщині загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення.

        За попередніми даними, є влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок.

        Влучання були зафіксовані у Здолбунівській громаді під час атаки РФ 13 травня. Оперативні служби працюють на місці. Про це повідомив голова Здолбунівської громади Владислав Сухляк.

        Повітряна атака триває.


