Російські дрони атакують Рівненщину, є загиблі та поранені

13 травня у Рівненській області під час повітряної атаки зафіксували влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

О 13:23 у Повітряних силах повідомили про рух групи БпЛА на Рівне.

За даними ОВА, у результаті атаки на Рівненщині загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення.

За попередніми даними, є влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок.

Влучання були зафіксовані у Здолбунівській громаді під час атаки РФ 13 травня. Оперативні служби працюють на місці. Про це повідомив голова Здолбунівської громади Владислав Сухляк.

Повітряна атака триває.