ССО атакували нафтовий термінал “Таманьнєфтєгаз” у Чорному морі

У ніч проти 13 травня українські безпілотники уразили об’єкти нафтового термінала “Таманьнєфтєгаз” у Краснодарському краї РФ. Також під удар потрапив порт «Тамань», який використовується для перевалки нафтогазових продуктів.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.

Удару зазнав наливний пірс нафтового термінала “Таманьнєфтєгаз”, розташованого у селі Волна на Таманському півострові. Об’єкт знаходиться більш ніж за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Реклама

Реклама

За даними ССО, перевантажувальний комплекс забезпечує перевалку енергоносіїв та їхній подальший експорт через Чорне, Азовське та Середземне моря. Термінал може одночасно обробляти до чотирьох суден та забезпечує логістичний цикл від залізниці до морського транспорту.

Крім того, підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил безпеки й оборони уразили порт “Тамань” із нафтовим терміналом “Таманьнєфтєгаз”, який використовується для зберігання та перевалки нафтогазових продуктів.

“Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет й вести війну проти України”, – йдеться в повідомленні.