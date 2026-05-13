На Харківщині судитимуть вагітну жінку за підпал вантажівки ЗСУ

У Харківській області судитимуть вагітну жінку та її спільника, яких обвинувачують у підпалі вантажівки українських військових. За даними слідства, жінка шукала “легкий заробіток” через Telegram.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що йдеться про 27-річну мешканку Чугуєва, яка раніше неодноразово була судима та має наркотичну залежність.

За версією слідства, у січні 2026 року вона через Telegram знайшла пропозицію щодо підпалів автомобілів за грошову винагороду.

Реклама

Реклама

У прокуратурі зазначили, що жінка, будучи вагітною, залучила до злочину свого 31-річного знайомого.

Слідчі стверджують, що вони підійшли до вантажівки DAF, яка належала українським військовим, облили її легкозаймистою речовиною та підпалили.

Унаслідок пожежі автомобіль був виведений з ладу. Сума збитків, за даними слідства, перевищує 400 тисяч гривень.

Після підпалу обох затримали правоохоронці. Наразі вони перебувають під вартою.

Їх обвинувачують в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

У прокуратурі також повідомили, що раніше жінка вже фігурувала в іншій справі щодо підпалу вантажівки “ГАЗ”, яка зараз перебуває на розгляді суду.