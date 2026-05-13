Китай дозволив Рубіо приїхати до Пекіна попри санкції — змінили транслітерацію імені

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом, попри чинні китайські санкції проти нього. За даними AFP, Китай змінив китайську транслітерацію його прізвища, що могло стати дипломатичним способом обійти обмеження.

Як повідомляє AFP, під час роботи сенатором Марко Рубіо активно критикував Китай через ситуацію з правами людини, зокрема щодо уйгурів та Гонконгу. У відповідь Пекін двічі запроваджував проти нього санкції.

Перед вступом Рубіо на посаду держсекретаря у січні 2025 року китайська влада та державні медіа почали використовувати інший китайський ієрогліф для першого складу його прізвища.

Реклама

Реклама

Двоє дипломатів заявили AFP, що зміна написання могла дозволити Китаю формально не застосовувати попередню заборону на в’їзд, яка діяла щодо старої транслітерації імені Рубіо.

У посольстві Китаю в США заявили, що санкції стосувалися “слів і дій” Рубіо під час його роботи сенатором, а не нинішньої посади держсекретаря.

Марко Рубіо супроводжує Дональда Трампа під час державного візиту до Китаю — першого візиту американського президента до країни за майже десять років. Очікується, що сторони обговорять торгівлю, Тайвань та штучний інтелект.