NYT: Під удари РФ потрапили об’єкти Coca-Cola, Cargill і Philip Morris в Україні — Трамп мовчить

Росія з літа 2025 року завдала серії ударів по об’єктах американських компаній в Україні, серед яких Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez і Philip Morris. Адміністрація президента США Дональда Трампа публічно не засудила ці атаки.

Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, у середині квітня російські дрони атакували зерновий термінал американської компанії Cargill на півдні України. Сім дронів вдарили по об’єкту протягом трьох хвилин.

Від літа 2025 року під російські удари також потрапили об’єкти, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. та Bunge. Частину атак Україна публічно підтверджувала, однак деякі з них раніше не висвітлювалися.

Мотиви Росії для ударів по американських компаніях залишаються незрозумілими. Деякі українські бізнесмени вважають, що атаки є частиною ширшої кампанії проти всіх типів активів незалежно від національності компаній з метою задушити економіку країни. Інші бачать більш конкретну мету — стримати американські інвестиції саме тоді, коли Київ намагається поглибити бізнес-зв’язки з Білим домом, орієнтованим на укладання угод.

За інформацією NYT, американські компанії непублічно зверталися до посадовців США через атаки на свої активи в Україні. Водночас адміністрація Дональда Трампа не засудила жоден з ударів.

Водночас Вашингтон закликав Україну утриматися від ударів по російському нафтовому терміналу в Чорному морі, через який експортується нафта з казахстанських родовищ за участі американських компаній. Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина.

Представник Держдепартаменту США повідомив виданню, що Вашингтон “закликав обидві сторони утриматися від атак на американські бізнес-інтереси”. У Білому домі заявили лише, що команда Трампа “працює над завершенням війни між Росією та Україною”.

За словами сенаторки Джин Шахін, представники американських компаній під час зустрічі із сенаторами в Україні заявляли, що вважають атаки навмисними. Голова Американської торгівельної палати в Україні Енді Гандер сказав, що Росія такими ударами намагається зупинити прихід американського бізнесу в Україну.