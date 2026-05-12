Співробітницю СБУ затримали за передачу даних про українських оперативників спецслужбам РФ

Співробітницю одного з територіальних управлінь СБУ затримали за підозрою у передачі представнику спецслужб РФ відомостей з обмеженим доступом. Йдеться про інформацію щодо співробітників СБУ та об’єктів оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, майор СБУ збирала та передавала представнику спецслужб РФ дані щодо співробітників СБУ, залучених до оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, а також інформацію про об’єкти, стосовно яких проводилися або планувалися відповідні заходи.

З жовтня 2025 по квітень 2026 року жінка передавала ці відомості через месенджер Telegram. Для комунікації з російською спецслужбою також використовувала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій території України.

“Передана інформація могла бути використана ворогом для розвідувальної, підривної та диверсійної діяльності проти України, а також для спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ”, – йдеться в повідомленні.

Співробітницю СБУ затримали 12 травня. Готується повідомлення їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України. Також прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.