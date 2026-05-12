НАБУ повідомило про нові підозри у справі “Мідас”

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр-міністр України та бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників злочинної організації у справі «Мідас».

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, упродовж 2021–2025 років учасники групи відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом будівництва котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про забудову земельних ділянок загальною площею близько восьми гектарів. На території звели чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями та спорудами, а також окрему резиденцію загального користування зі спа-зоною.

У НАБУ зазначили, що частину коштів на будівництво отримали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену, який мав стати власником однієї з резиденцій. За даними слідства, через цю схему пройшло майже 9 мільйонів доларів.

Слідство також вважає, що фінансування здійснювалося, зокрема, за рахунок коштів, отриманих унаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК “Енергоатом”».