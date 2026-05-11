НАБУ та САП проводять слідчі дії щодо екскерівника Офісу президента Єрмака — ЗМІ

Увечері 11 травня співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань “Схеми” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Раніше про це також повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, йдеться про обшуки.

Реклама

Реклама

“Присутній і прокурор САП… що трохи збільшує вирогідність не тільки обшуків”, — написав Железняк.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, однак офіційно про причини не повідомлялося. Сам Єрмак підтвердив інформацію про обшуки та заявив, що повністю сприяє правоохоронцям. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела повідомляв, що слідчі дії могли бути пов’язані зі спецоперацією “Мідас” у межах розслідування корупції в енергетичній сфері. Пізніше того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку.