Україна та Німеччина запускають програму Brave Germany для розвитку оборонних технологій

Міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали у Києві лист про наміри щодо запуску програми Brave Germany. Ініціатива передбачає розвиток оборонних технологій та підтримку інноваційних стартапів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу після підписання документів Михайло Федоров заявив, що Німеччина наразі є найбільшим у світі партнером України за обсягами безпекової допомоги. За його словами, близько третини всієї допомоги Україні надходить саме від Німеччини. Окремо він подякував за підтримку у сфері протиповітряної оборони, зокрема за фінансування та передачу ракет для систем Patriot.

“Сьогодні Німеччина — країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні”, — наголосив Федоров.

Міністр також нагадав про великий контракт між Україною та Німеччиною, фінансування якого вже розпочалося. За його словами, постачання ракет у межах цього пакета очікується наступного року. Крім того, він відзначив ініціативу Бориса Пісторіуса щодо підтримки додаткового пакета ракет PAC-3 у форматі “Рамштайн” для захисту критичної інфраструктури України під час зимових атак РФ.

За словами Федорова, Німеччина також фінансує дрони-перехоплювачі, системи IRIS-T та ракети до них, а також підтримує напрямки middle strike і deep strike. Він зазначив, що ці засоби дозволяють уражати логістику російських військ.

“Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків”, — сказав міністр.

Також, за інформацією Федорова, Німеччина виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони України. За його словами, сторони продовжують реалізовувати план, затверджений під час останнього засідання у форматі “Рамштайн”.

Федоров заявив, що останніми місяцями українські Сили оборони демонструють позитивну динаміку у знищенні російських військ, а Росії бракує ресурсів для продовження наступальних дій.

“У Росії не вистачає сил для того, щоб продовжувати наступальні операції. Українська армія виснажує росіян”, — зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом 11 травня.