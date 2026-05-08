У Німеччині невідомі захопили в заручники людей у банку

8 травня у німецькому місті Зінциг кілька людей захопили заручників у відділенні банку Volksbank. Серед заручників є водій інкасаторського автомобіля.

Про це пише Bild.

У центрі Зінцига триває поліцейська операція через захоплення заручників у відділенні банка. Поліція підтвердила, що в банку Volksbank перебувають кілька злочинців і заручників. За словами речника поліції, одним із заручників є водій інкасаторського автомобіля.

За попередніми даними, вранці до банку під’їхав інкасаторський автомобіль. Один із працівників вийшов, після чого невідомий чоловік перехопив водія та почав йому погрожувати. Згодом злочинці разом із працівником забарикадувалися у сховищі банку.

Над містом кружляють гелікоптери, а спецпідрозділи перекрили підходи до банку. Перед будівлею залишається інкасаторський автомобіль. Центр міста оточений поліцією.

Правоохоронці заявили, що для людей за межами оточення небезпеки наразі немає. Мешканців будинків у зоні перекриття попросили не виходити на вулицю.

Поліція не розкриває кількість людей у банку та подробиці подальших дій, пояснюючи це тактичними причинами. Правоохоронці також припускають, що злочинці можуть стежити за повідомленнями у ЗМІ.