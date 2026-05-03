Скорочення військ США в Німеччині може надіслати “неправильний сигнал” Путіну — Конгрес

Голови комітетів з питань збройних сил Конгресу США заявили, що виведення американських військ із Німеччини може підірвати стримування Росії та надіслати “неправильний сигнал” Володимиру Путіну. Вони закликали переглянути це рішення.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на спільну заяву сенатора Роджера Вікера та конгресмена Майка Роджерса. Вони відреагували на рішення Пентагону вивести близько 5 тисяч військових і скасувати розгортання підрозділу далекобійної артилерії.

У заяві наголошується, що передчасне скорочення американської військової присутності в Європі до повного зміцнення оборонних можливостей союзників створює ризики для безпеки та може підірвати стримування.

Законодавці підкреслили, що, попри зростання оборонних витрат союзників, перетворення цих інвестицій у реальні військові спроможності потребує часу.

Вони також зазначили, що замість виведення військ доцільніше було б перемістити їх на схід Європи для посилення передових позицій НАТО.

Окрім цього, у Конгресі закликали до ретельного перегляду таких рішень і координації з законодавцями та союзниками.