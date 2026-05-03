        Німеччина активізує набір до армії, але кількість відмов від служби зростає

        Сергій Бордовський
        3 Травня 2026 13:00
        Бундесвер планує значне збільшення чисельності військ / Фото: Julian Stratenschulte/dpa
        У Німеччині з середини січня розіслали майже 200 тисяч листів 18-річним громадянам із пропозицією долучитися до військової служби. На цьому тлі зростає кількість заяв про відмову від служби зі зброєю.

        Про це повідомляє WELT. За даними Міністерства оборони Німеччини, з 15 січня до 24 квітня було надіслано 194 тисячі таких звернень юнакам і дівчатам.

        Це частина закону про модернізацію військової служби, який Бундестаг ухвалив наприкінці минулого року. Листи містять QR-код із посиланням на онлайн-опитувальник і мають допомогти молоді зорієнтуватися щодо служби, а також посилити кадровий потенціал армії.

        Військова служба в Німеччині залишається добровільною, однак чоловіки зобов’язані заповнити анкету, тоді як жінки можуть зробити це за бажанням.

        Водночас оцінити ефективність кампанії поки складно через поступове розсилання листів і різні терміни відповідей.

        Відомо, що кількість заяв на відмову від військової служби зростає. У першому кварталі цього року подано 2656 таких заяв — більше, ніж за весь 2024 рік. Для порівняння, у 2023 році їх було 1079, а у 2022 році — 951.

        Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році кількість відмов знову почала зростати. До цього, після призупинення призову у 2011 році, щороку подавали лише кілька сотень таких заяв.

        У Міноборони Німеччини заявляють, що не вважають цю тенденцію тривожною. Там зазначають, що підвищений інтерес до служби призводить і до більшої кількості рішень про відмову.


