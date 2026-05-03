        Супутник, що мав летіти на російському “Союзі”, запустили ракетою SpaceX із США

        Сергій Бордовський
        3 Травня 2026 12:02
        Falcon 9 стоїть вертикально на стартовому майданчику 4E у Каліфорнії напередодні запуску місії CAS500-2 / Фото: SpaceX
        Компанія SpaceX запустила південнокорейський супутник, який раніше планували вивести на орбіту за допомогою російської ракети. Запуск відбувся з бази у США після перенесення місії через війну РФ проти України.

        Про це повідомляє Yonhap. Ракету Falcon 9 запустили з бази Vandenberg Space Force Base у Каліфорнії о 23:59 суботи за місцевим часом, вона вивела на орбіту 45 корисних навантажень.

        Основною місією став супутник CAS500-2, розроблений Korea Aerospace Industries. Це другий супутник нового покоління середнього класу, призначений для моніторингу стихійних лих та спостереження за сільським господарством.

        Спочатку запуск цього супутника планувався у 2022 році за допомогою російської ракети “Союз”, однак його відклали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


