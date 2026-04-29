Пожежа на НПЗ у Туапсе перекинулася на житловий будинок: евакуйовано десятки людей

У російському Туапсе пожежа на нафтопереробному заводі поширилася на житловий будинок. Із прилеглих територій евакуювали щонайменше 60 людей, повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на регіональний оперштаб.

За даними оперштабу, вогонь перекинувся на двоповерхову будівлю вночі близько 02:40. На момент загоряння мешканців у будинку не було — їх евакуювали заздалегідь. Пожежа охопила площу близько 150 квадратних метрів, її ліквідували.

Напередодні пожежу на НПЗ локалізували. До ліквідації наслідків залучили понад 300 осіб і десятки одиниць техніки. У регіоні раніше запровадили режим надзвичайної ситуації після чергової атаки безпілотників на підприємство.

Також повідомляється про розлив нафтопродуктів, який вдалося зупинити. Тривають роботи з очищення території: вже вивезено майже 10 кубометрів забрудненого ґрунту та водомазутної суміші.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня Туапсинський НПЗ знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третя атака на підприємство за останні тижні, при цьому після ліквідації попередньої великої пожежі на морському терміналі, який є частиною єдиного комплексу з НПЗ, минуло лише чотири доби.

Через наслідки інциденту в Туапсе 29 квітня не працюють школи, частина дитячих садків закрита або функціонує в обмеженому режимі.