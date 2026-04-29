В Україні випробували нові FPV-дрони, стійкі до РЕБ: Міноборони прискорює постачання

Міністерство оборони України протестувало нове покоління ударних FPV-дронів, які здатні вражати цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби. Частина рішень успішно виконала завдання в умовах, максимально наближених до бойових, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

FPV-дрони нового покоління долають РЕБ і б’ють на 25 км / Фото: Міноборони

За словами Михайла Федорова, Міноборони разом із Brave1 протестувало на полігоні FPV-дрони від восьми українських виробників. Під час випробувань безпілотники долали до 25 км і вражали цілі навіть під впливом різних типів РЕБ.

Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергія Стерненка. У Міноборони зазначили, що після підтвердження ефективності рішення одразу масштабують і запускають у постачання для підрозділів.

У відомстві додали, що вже спростили кодифікацію для скорочення шляху від розробки до фронту, змінили підхід до формування потреб — 80% ресурсу спрямовують на перевірені рішення, ще 20% — на нові технології, а також проводять регулярні полігонні випробування разом із Brave1.