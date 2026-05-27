На Кіровоградщині у полі знайшли бойову частину російського БпЛА вагою понад 90 кг

У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника. Термобаричний заряд вагою понад 90 кг, який не здетонував після падіння, виявили у полі.
Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.
Фахівці вибухотехнічної служби отримали повідомлення про виявлення збитого БпЛА на території сільськогосподарського поля неподалік одного з населених пунктів.
Під час обстеження вибухотехніки встановили, що бойова частина дрона не здетонувала.
“Осколково-термобаричну бойову частину вагою понад 90 кг вибухотехніки знищили методом контрольованого підриву на місці”, — розповіли в поліції.