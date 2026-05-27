На Чернігівщині через атаку РФ загинула жінка, пошкоджені підприємства та будинки

Російські війська вночі атакували Чернігів та область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомили начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та ДСНС.

За словами Брижинського, під час нічної атаки у Чернігові було завдано ударів по кількох підприємствах.

Унаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, техніка та автомобілі.

Також руйнувань зазнали п’ять дачних будинків.

У місті пошкоджені шість багатоповерхівок — у будинках вибиті вікна.

За даними міської влади, у Чернігові постраждалих немає.

Водночас у ДСНС повідомили, що зранку російський безпілотник атакував територію фермерського господарства у Коропській громаді Новгород-Сіверського району.

Унаслідок удару загинула жінка, ще один чоловік отримав травми.

Після атаки на території господарства виникла пожежа господарської будівлі.

Рятувальники ліквідували загоряння.

На місцях ударів працюють екстрені служби та комунальні підприємства, які ліквідовують наслідки атаки.