В Україні запровадили нове свято — День української музики

Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Новий пам’ятний день в Україні відзначатимуть щороку у третю суботу вересня.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

У парламенті зазначили, що метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури.

Реклама

Реклама

Також День української музики має підтримати культурний спротив в умовах російської агресії та зміцнити український культурний простір, вільний від російського впливу.

У Верховній Раді наголосили, що в міжнародному вимірі новий пам’ятний день розглядається як інструмент культурної дипломатії України.

Дата святкування пов’язана з фестивалем “Червона рута”, який відбувся у 1989 році та став знаковою подією для сучасної української музики.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко заявив, що українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й частиною інформаційної безпеки та культурного фронту держави.

За його словами, із пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав.

25 березня члени профільного комітету одноголосно рекомендували парламенту ухвалити відповідну постанову.