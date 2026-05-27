        В Україні запровадили нове свято — День української музики

        Сергій Бордовський
        27 Травня 2026 11:33
        Переможці фестивалю "Червона рута" у Львові, 25 вересня 2025 року / Фото: rutafest.art
        Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Новий пам’ятний день в Україні відзначатимуть щороку у третю суботу вересня.

        Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

        У парламенті зазначили, що метою ініціативи є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури.

        Також День української музики має підтримати культурний спротив в умовах російської агресії та зміцнити український культурний простір, вільний від російського впливу.

        У Верховній Раді наголосили, що в міжнародному вимірі новий пам’ятний день розглядається як інструмент культурної дипломатії України.

        Дата святкування пов’язана з фестивалем “Червона рута”, який відбувся у 1989 році та став знаковою подією для сучасної української музики.

        Голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко заявив, що українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й частиною інформаційної безпеки та культурного фронту держави.

        За його словами, із пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав.

        25 березня члени профільного комітету одноголосно рекомендували парламенту ухвалити відповідну постанову.


