На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який понад чотири роки ґвалтував падчерку

У Запорізькій області судитимуть 51-річного чоловіка, якого обвинувачують у систематичному зґвалтуванні малолітньої падчерки. За даними слідства, насильство тривало понад чотири роки та повторювалося щотижня.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, чоловік вперше зґвалтував дівчинку, коли їй було 10 років.

Надалі упродовж 2021–2025 років він, за версією слідства, продовжував вчиняти сексуальне насильство над дитиною 1–2 рази на тиждень.

У прокуратурі зазначили, що злочини відбувалися як до, так і після евакуації родини до одного з населених пунктів Запорізької області.

Слідство вважає, що чоловік користувався беззахисністю дитини, коли вони залишалися вдома наодинці або вночі.

За інформацією правоохоронців, дівчинка роками мовчала через страх та погрози.

Слідчі встановили, що вітчим залякував дитину розправою та переконував, що їй ніхто не повірить.

Зрештою дівчинка розповіла про пережите старшій сестрі, яка звернулася до правоохоронців.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Йому інкримінують злочини за частинами 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.